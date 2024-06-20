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Güney Kıbrıs’ta bazı temel ürünlerde sıfır KDV uygulaması eylül sonuna kadar uzatıldı

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Güney Kıbrıs’ta bazı temel ürünlerde sıfır KDV uygulaması eylül sonuna kadar uzatıldı
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Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu'nun 11 temel üründeki sıfır KDV uygulamasını 30 Eylül tarihine kadar 3 ay daha uzattığı haber verildi.
Bu ayın sonunda sona erecek olan uygulamanın eylül sonuna kadar uzatıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, sıfır KDV uygulanacak ürünler arasında ekmek, süt, yumurta, bebek maması, bebek bezi, şeker kahve, et ve sebze bulunduğunu ekledi.
Haberde konutlar aynı zamanda ticari ve endüstriyel mülklerin elektrik faturalarının bir kısmının devlet tarafından sübvanse edilmesinin de ekim ayı sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
 
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