banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
98 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
190 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
28 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
165 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
69 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
24 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
55 0
banner661

Güney Kıbrıs’ta aşı randevu portalı 18 yaş üstüne açılıyor

banner476

Rum Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Korona virüs mücadelesi çerçevesinde uygulamada olan aşı programının Cuma gününden itibaren değişeceği ve portalın, randevular tükenene kadar tüm 18 yaş üstü kişilere açık olacağını duyurdu

banner666
Güney Kıbrıs’ta aşı randevu portalı 18 yaş üstüne açılıyor

Güney Kıbrıs’ta aşı randevu portalı Cuma gününden itibaren 18 yaş üstü herkese açılıyor.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Korona virüs mücadelesi çerçevesinde uygulamada olan aşı programının Cuma gününden itibaren değişeceği ve portalın, randevular tükenene kadar tüm 18 yaş üstü kişilere açık olacağını duyurdu.

Bakanlığın kararının, aşılara gösterilen ilginin azalması sebebiyle alındığını yazan gazete, dün 22 bin 471 adet randevu uygun olmasına karşın sadece 12 bin 820 kişinin randevu aldığını belirtti.

Gazete, 12 Haziran tarihine kadar nüfusun yüzde 59,3’ünün birinci, yüzde 40’ının ise ikinci doz aşılarını yaptırmış olduklarını vurguladı. Bakanlık haziran sonuna kadar yüzde 65’in ilk doz aşıyı almasını hedefliyor.

57 YENİ VAKA

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta dün bir kişi daha Korona virüs sebebiyle hayatını kaybederken, 57 yeni vaka tespit edildi.

Alithia gazetesi, dün toplamda 39 bin 852 test yapıldığını ve 57 yeni vakaya rastlandığını belirtirken 68 yaşında erkek bir şahsın ise hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre 11’i ağır olmak üzere toplamda 30 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.