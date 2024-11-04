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Güney Kıbrıs’ta Aradip’te bir fabrikada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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Güney Kıbrıs’ta Larnaka’ya bağlı Aradip sanayi bölgesinde bulunan bir poliüretan üretim tesisinde çıkan yancın sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Güney Kıbrıs’ta Aradip’te bir fabrikada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Yangın sonucunda fabrikanın tamamen yandığını yazan Politis gazetesi, fabrika içerisinde kömürleşmiş bir ceset tespit edildiğini ancak cesedin binanın durumunun tehlikeli olması yüzünden olduğu yerden alınmadığını kaydetti.
Cesedin bu sabah binada güvenli koşullar sağlanmasının akabinde binadan çıkarılmasının beklendiğini ifade eden gazete, elde edinilen bilgilere göre cesedi bulunan kişinin yangın esnasında binadan çıkmayı başaramayan bir fabrika çalışanı (E-63) olduğunu belirtti.
63 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un ailesinin polis tarafından bilgilendirildiğini belirten gazete, yangın esnasında cesedi bulunan kişiyle birlikte fabrikada iş yapan ve aralarında fabrikanın sahibinin de bulunduğu diğer 4 kişinin ise dışarı çıkmayı başardığını kaydetti.
Dört kişinin Larnaka Genel Hastanesi'ne kaldırıldığını ve elinde yanıklar bulunan bir kişinin tedavi altına alındığını kaydeden gazete, geriye kalanların ise solunum problemleri yaşadıklarını yazdı.
Fabrika içerisindeki yanıcı maddelerden ötürü binanın içinde büyük bir ısı yükü oluştuğunu ve soğutma çalışmalarına rağmen yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten gazete, yangın sonucu fabrikanın tamamen yandığını ekledi.
 
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