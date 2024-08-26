Güney Kıbrıs’ta antidepresan kullanımı beş yılda iki katına çıktı.

Güney Kıbrıs'taki Sağlık Sigortası Örgütü'nün (HIO) paylaştığı rakamlar, Kıbrıs'ta antidepresan ilaç kullanan hasta sayısının 2019'da 33 bin 470 iken, 2023'te 64 bin 611'e çıktığını gösteriyor.

Cyprus Mail'in haberinde, bu artışın antidepresanların Mart 2020’de Genel Sağlık Sistemi’ne (GESY) alınması ve kişisel doktorlar tarafından reçetelendirilmesine bağlı olabileceği, 2020 yılında antidepresan kullanımı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 51 artışla 50 bin 461 hastaya ulaştığı kaydedildi.

Ancak bu sayının 2020 yılından beri daha da arttığı, HIO rakamlarının sadece devlet sistemini ve GESY'i yansıttığı, mental sağlık sorunlarından çekinen kişilerin tercih ettiği özel doktorların reçetelerinin bu rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

Uzmana göre nüfusun yüzde 5-10'u antidepresan ilaç kullanıyor olabilir

Habere göre, Klinik Psikolog Anna Papetta, antidepresan kullanan kişilerin gerçek sayısının HIO’da belirtilenin iki katı olabileceği uyarısında bulundu.

Papetta, antidepresanların artık sadece depresyon için değil, her türlü ruh sağlığı sorunu için reçete edildiğini, PTSD, ADHD, bipolar, yeme ve uyku bozuklukları, Alzheimer gibi durumlarda tedavi amaçlı değil, ruh halini iyileştirmek için tercih edildiğini söyledi.

Buna ek olarak, stres durumlarında da antidepresanlara yönelim olduğunu vurgulayan Papetta, Covid’le beraber gelen yaşam biçimi ve teknolojiye olan bağımlılık nedeniyle insanlar arası etkileşim ve temas eksikliğinden kaynaklı toplumun genelinde stres ve kaygının arttığını ifade etti.

Meslektaşı Evangelos Orphanides de Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada, “Kıbrıs'ta nüfusun yaklaşık yüzde 5 ile 10'unun antidepresan ilaç kullanıyor olabileceğini” söyledi.

Doktorlar, vakaların çoğunda işe yarayan, en azından panik ve umutsuzluk hislerini yatıştırmayı başaran antidepresanların eskiye nazaran daha az bağımlılık yaptığını ve yan etkilerinin azaldığını kaydetmesine rağmen, bu ilaçların kolay bir çözüm haline gelerek, insanların sorunlarının üzerine çalışmasını engellediğini, ilaçların psikoterapi ya da alternatif yollarla birleştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bunun yanında, antidepresan kullanım rakamlarının, toplumdaki mental sorunlardaki artışın yanında, farkındalığın artmasıyla insanların ihtiyaç duyduğu yardımı almaya başlamasına da işaret edebileceği görüşü paylaşılıyor.