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Güney Kıbrıs’ta altın aramaları sonuçsuz

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Güney Kıbrıs’ta altın aramaları sonuçsuz
Güney Kıbrıs’ta altın arama yetkisine sahip şirketlerin şu ana kadar sürdürülebilir bir altın rezervine rastlamadıkları bildirildi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan Rum Madencilik Dairesi Müdürü Stelios Mihail’in konuya ilişkin açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’ta altın rezervlerinin varlığının yıllar öncesine dayandığını ancak son dönemde yapılan araştırmalarda sürdürülebilir büyüklükte bir altın rezervine rastlanmadı.
Mihail, 1934 yılından günümüze kadar Kıbrıs’ta yapılmış altın, gümüş ve diğer değerli maden ticaretine ilişkin bilgiler aktardığı açıklamasında, Güney Kıbrıs’taki altın yatağı kalıntılarının yerlerinin kabaca bilindiğini ancak şu ana kadar büyük bir yatağa rastlanmadığını vurguladı.
 
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