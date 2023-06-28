Güney Kıbrıs’ta 6 ayda 211 kilo Hint keneviri ele geçirildi

güney Kıbrıs'ta 1 Ocak-23 Haziran tarihleri arasında 210 kilo 772 gram Hint keneviri maddesi yanı sıra 15 kilo 843 gram da Hint keneviri reçinesi ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta, uyuşturucuyla mücadele birimi tarafından bu yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarının geçen yıla göre artış gösterdiği, öte yandan eroin maddesinin de uzun zamandan sonra yeniden ortaya çıktığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili olarak geniş yer verdiği haberinde, 1 Ocak-23 Haziran tarihleri arasında 210 kilo 772 gram Hint keneviri maddesi yanı sıra 15 kilo 843 gram da Hint keneviri reçinesi ele geçirildiğini yazarken, 2022 yılının aynı döneminde ise 199 kilo Hint keneviri ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen kokain miktarında ise geçen yıla göre azalma olduğunu yazan gazete, şu an kadar Güney Kıbrıs’ta 3 kilo 408 gram kokain ele geçirildiğini, geçen yıl ise bu rakamın 15 kilo olduğunu belirtti.

Öte yandan bu yıl, uzun bir aradan sonra Güney Kıbrıs’ta 1 kilo 22 gram eroin ele geçirildiğini ifade eden gazete, Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Stelios Sergidis’in ise yaptığı açıklamada, bunun muhtemelen başka bir AB ülkesine gideceğini, çünkü Avrupa’da nakledilmeyi bekleyen büyük miktarda eroin bulunduğunu söylediğini aktardı.

Sentetik uyuşturucularla ilgili olarak ise, 2023 yılında 4 kilo 872 gram metamfitamin, bin 584 ecstasy hapı, aynı zamanda ilk kez YHC isimli yasaklı maddeyi içeren 967 paket ele geçirildiğini kaydeden gazete, bununla birlikte bu yıl kovuşturma makamlarını meşgul eden uyuşturucu davalarının sayısının ise 542’ye ulaştığını belirtti.

Bu davalarla ilgili olarak tutuklanan kişi sayısının ise 560’a ulaştığını kaydeden gazete, geçen yılın aynı dönemine göre ise, hem davaların hem de davalara karışan kişilerin sayısının bu yılkinden biraz daha fazla olduğuna işaret etti.

Öte yandan gazete, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan rapora göre, Güney Kıbrıs’ta 15-34 yaş arası gençlerin yüzde 8,1’inin geçtiğimiz yıl Hint keneviri kullandığını, bu oranın Avrupa’da ise yüzde 15,1 olduğunu ekledi.

