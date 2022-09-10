banner762
banner815
Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf
Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf
58 0
Okul kıyafetleri cep yakıyor
Okul kıyafetleri cep yakıyor
8 0
 
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
14 0
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
20 0
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
21 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
46 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
26 0
banner797

Güney Kıbrıs'ta 3 yılda 1240 araç çalındı

banner476

Güney Kıbrıs'ta 2020 yılından 4 Eylül 2022 tarihine kadar bin 240 aracın çalındığını, bunlardan 933’nün bulunduğunu 307’sinin ise hâlâ arandığı bildirildi

banner825
Güney Kıbrıs'ta 3 yılda 1240 araç çalındı
Güney Kıbrıs’ta son üç yıl içerisinde 1240 aracın çalındığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi polisten aldığı verilere dayanarak 2020 yılından 4 Eylül 2022 tarihine kadar bin 240 aracın çalındığını, bunlardan 933’nün bulunduğunu 307’sinin ise hâlâ arandığını yazdı.
Habere göre, 2020 yılında 488; 2021’de 404; 2022 yılında ise 4 Eylül tarihine kadar 348 araç çalındı.
En çok araç çalınan bölgelerin sırasıyla Limasol ve Güney Lefkoşa olduğunu yazan gazete, bunları Baf’ın takip ettiğini belirtti.
Gazete, çalınan araçların çoğunun bulunduğunu ancak bazılarının KKTC’ye götürülmesi, barajlara atılması ya da parçalara ayrılması gibi nedenlerden dolayı hiçbir  zaman bulunamadığını yazdı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.