Güney Kıbrıs'ta 3 yılda 1240 araç çalındı

Güney Kıbrıs'ta 2020 yılından 4 Eylül 2022 tarihine kadar bin 240 aracın çalındığını, bunlardan 933’nün bulunduğunu 307’sinin ise hâlâ arandığı bildirildi

Güney Kıbrıs’ta son üç yıl içerisinde 1240 aracın çalındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi polisten aldığı verilere dayanarak 2020 yılından 4 Eylül 2022 tarihine kadar bin 240 aracın çalındığını, bunlardan 933’nün bulunduğunu 307’sinin ise hâlâ arandığını yazdı.

Habere göre, 2020 yılında 488; 2021’de 404; 2022 yılında ise 4 Eylül tarihine kadar 348 araç çalındı.

En çok araç çalınan bölgelerin sırasıyla Limasol ve Güney Lefkoşa olduğunu yazan gazete, bunları Baf’ın takip ettiğini belirtti.

Gazete, çalınan araçların çoğunun bulunduğunu ancak bazılarının KKTC’ye götürülmesi, barajlara atılması ya da parçalara ayrılması gibi nedenlerden dolayı hiçbir zaman bulunamadığını yazdı.