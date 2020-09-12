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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka daha

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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testlerde temaslı veya yerel bulaş saptanmazken havayoluyla gelen 3 kişide koronavirüs vakası saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, son 24 saatte 2320  test yapıldığı, bu testlerden üçünün pozitif çıktığı açıklandı.
Vakaların tümünün yurt dışından gelen yolculara yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtilirken, ikisinin Avusturya’dan turistik amaçlı Güneye gelen anne ve kızı olduğu belirtilirken, diğer vakanın ise Belçika’dan ülkeye dönen bir vatandaş olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta son vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1523’e yükseldi.
 
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