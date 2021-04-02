banner583
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
15 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
27 0
 
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
38 0
32 0
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
60 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
22 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
24 0
banner529
banner570

Güney Kıbrıs’ta 3 ay aradan sonra okullar bugün yeniden açıldı

banner476

banner624
Güney Kıbrıs’ta 3 ay aradan sonra okullar bugün yeniden açıldı
banner630

Güney Kıbrıs’ta 3 aydır Covid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan ortaokullar, bugünden itibaren yeniden açıldı.

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı ve Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu tarafından açıklanan yeni kararlar uyarınca, ortaokul öğrencilerine rapid test yapılması zorunluluğu getirildiğini ve negatif test sonucu beyan eden öğrencilerin, bugün ders başı yapabileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, Limasol’daki ilkokulların açılmasını da kararlaştırdığını ve ilkokul öğrencileri için burundan sürüntü alınarak test yapılması için plan hazırlandığını kaydetti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.