Güney Kıbrıs’ta 3 ay aradan sonra okullar bugün yeniden açıldı

Güney Kıbrıs’ta 3 aydır Covid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan ortaokullar, bugünden itibaren yeniden açıldı.

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı ve Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu tarafından açıklanan yeni kararlar uyarınca, ortaokul öğrencilerine rapid test yapılması zorunluluğu getirildiğini ve negatif test sonucu beyan eden öğrencilerin, bugün ders başı yapabileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, Limasol’daki ilkokulların açılmasını da kararlaştırdığını ve ilkokul öğrencileri için burundan sürüntü alınarak test yapılması için plan hazırlandığını kaydetti.