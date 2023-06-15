Avrupa İstatistik Enstitüsü Eurostat’ın verilerine göre 2022 yılında Güney Kıbrıs’ta 150 bin kişi fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Alithia gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs’ta yaklaşık nüfusun yüzde 16.7’si, yani 150 bin kişi fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Eurostat verilerine göre, bunun 83 binini kadınlar, 67 binini ise erkekler oluştururken, yine bu rakamın 118 bini 18 yaş üstü kişilerden oluşuyor.

