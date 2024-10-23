banner913
banner932
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
12 0
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
22 0
 
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
27 0
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
31 0
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
96 0
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
33 0
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
29 0
banner1032

Güney Kıbrıs’ın kamu borcu AB ülkeleri ortalamasının altında

banner1020

banner1045
Güney Kıbrıs’ın kamu borcu AB ülkeleri ortalamasının altında
banner971
Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun, Euro bölgesi ve AB ülkeleri ortalamasının altında olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın Mart 2020’den bu yana ilk kez kamu borcunda azalma olduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs’ın  2024’ün ikinci üç aylık dönemindeki kamu borcunun, GSYH’nin yüzde 70.5’ine ulaştığını yazan gazete 2024’ün ilk üç ayında yüzde 72.6, 2023 yılının ikinci üç aylık döneminde ise yüzde 80.5 şeklinde kaydedildiğini belirtti.
Habere göre 2024 yılının ikinci üç aylık dönemindeki kamu borcu, 22.85 milyar euro, 2023 yılının aynı döneminde 25.51 milyar euro, 2024 yılının ilk üç ayında ise 23.08 milyar euro şeklinde yer aldı.
-Troykadan kredi
Öte yandan Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ın, Troyka’dan aldığı borcun ilk taksitini ödeyebilmek için 2025 yılında yeni bir borçlanmaya başlayacağını yazdı.
Gazete Güney Kıbrıs’ın, 2013 yılındaki mevduatların tıraşlanmasının ardından verilen 6.3 milyar euro değerindeki borcun taksitlerini ödemek için 2025 yılında 1.3 milyar euro ödeme yapması gerektiğini belirtti.
Gazete Güney Kıbrıs’ın  1 milyar euroyu borçlanacağını, geriye kalan 350 milyon için ise borçlanmaya gerek olmadığını yazdı.  
Habere göre Troyka tarafından verilen 6.3 milyar euronun dokuz takside bölünürken borcun geri ödenmesinin 2031 yılında tamamlanması da hedefleniyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.