Güney Kıbrıs’ın kamu borcu AB ülkeleri ortalamasının altında

Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun, Euro bölgesi ve AB ülkeleri ortalamasının altında olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın Mart 2020’den bu yana ilk kez kamu borcunda azalma olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın 2024’ün ikinci üç aylık dönemindeki kamu borcunun, GSYH’nin yüzde 70.5’ine ulaştığını yazan gazete 2024’ün ilk üç ayında yüzde 72.6, 2023 yılının ikinci üç aylık döneminde ise yüzde 80.5 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre 2024 yılının ikinci üç aylık dönemindeki kamu borcu, 22.85 milyar euro, 2023 yılının aynı döneminde 25.51 milyar euro, 2024 yılının ilk üç ayında ise 23.08 milyar euro şeklinde yer aldı.

-Troykadan kredi

Öte yandan Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ın, Troyka’dan aldığı borcun ilk taksitini ödeyebilmek için 2025 yılında yeni bir borçlanmaya başlayacağını yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’ın, 2013 yılındaki mevduatların tıraşlanmasının ardından verilen 6.3 milyar euro değerindeki borcun taksitlerini ödemek için 2025 yılında 1.3 milyar euro ödeme yapması gerektiğini belirtti.

Gazete Güney Kıbrıs’ın 1 milyar euroyu borçlanacağını, geriye kalan 350 milyon için ise borçlanmaya gerek olmadığını yazdı.

Habere göre Troyka tarafından verilen 6.3 milyar euronun dokuz takside bölünürken borcun geri ödenmesinin 2031 yılında tamamlanması da hedefleniyor.