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Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadın

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Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadın
Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadın, “Büyükelçi Olimpia Neokleus”, atandı.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadının, “Büyükelçi Olimpia Neokleus”un atandığını yazdı.
Gazete, Neokleus’un BM’nin Cenevre’deki merkezinde güven mektubunu geçtiğimiz hafta BM Ofisi Genel Müdürü Tatiana Valovaya’ya sunduğunu, törende yaptığı konuşmada ise Türkiye’nin son dönemde kapalı bölge Maraş konusunda gerçekleştirdiği “yasa dışı ve kışkırtıcı eylemlerine de değindiğini” aktardı
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