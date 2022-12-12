Güney Kıbrıs’ın “Altın Pasaportlar” sebebiyle KDV vergi kaybı 122 milyon Euro

Avrupa Birliği’nin (AB), üye ülkelerdeki vergi kayıplarına ilişkin hazırladığı raporda, Güney Kıbrıs’ın KDV vergi kaybının 122 milyon Euro olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, AB’nin söz konusu raporunda, Güney Kıbrıs’ın AB ülkeleri arasında, KDV vergi kaybının arttığı birkaç ülkeden biri olduğunun vurgulandığını yazdı.

Söz konusu raporda, Güney Kıbrıs’ın taşınmaz mal alımında yatırımcılara uygulanan yüzde 5’lik düşük KDV kalemini yanlış uyguladığı, söz konusu KDV vergisinin yüzde 19’dan alınmasının gerektiğinin vurgulandığını yazan gazete, Rum yönetiminin ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini de vurguladı.

