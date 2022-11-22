Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk sekiz ayındaki ticari denge açığı 5,1 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk sekiz ayındaki (Ocak-Ağustos) ticari denge açığının 5,13 milyar Euro’ya ulaştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi'nin dün yayımladığı verilere göre, bu oranın geçen yılın aynı döneminde ise 3,64 milyar Euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, 2022 yılının ilk sekiz ayında AB üye ülkeleri ve üçüncü ülkelerden yapılan toplam mal ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış göstererek 7,65 milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.

Gazete, 2022 yılının ilk sekiz ayında, AB üye ülkeleri ve üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen toplam mal ihracatının ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdiğini ve 2,52 milyar Euro’ya ulaştığını ekledi.

