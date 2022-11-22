banner875
banner815
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
5 0
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
10 0
 
62 0
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
15 0
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
114 0
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
11 0
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
48 0
banner878

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk sekiz ayındaki ticari denge açığı 5,1 milyar Euro

banner476

banner825
Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk sekiz ayındaki ticari denge açığı 5,1 milyar Euro
Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk sekiz ayındaki (Ocak-Ağustos) ticari denge açığının 5,13 milyar Euro’ya ulaştığı haber verildi.
Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi'nin dün yayımladığı verilere göre, bu oranın geçen yılın aynı döneminde ise 3,64 milyar Euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, 2022 yılının ilk sekiz ayında AB üye ülkeleri ve üçüncü ülkelerden yapılan toplam mal ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış göstererek 7,65 milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.
Gazete, 2022 yılının ilk sekiz ayında, AB üye ülkeleri ve üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen toplam mal ihracatının ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdiğini ve 2,52 milyar Euro’ya ulaştığını ekledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.