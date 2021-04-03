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Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşlara büyük ilgi

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Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşlara büyük ilgi
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Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos, havayolu şirketlerinden Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşlara büyük ilgi olduğunu söyledi.
Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşlarda Mayıs sonu Haziran başlarında artış olmasını beklediklerini dile getiren bakan, her şeyin her ülkenin sahip olduğu epidemiyolojik verilere bağlı olacağını söyledi.
Bağlantıları olmayan veya yetersiz bağlantıları olan destinasyonlara yönelik uçuşlar gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getiren Karusos, özellikle Yunanistan-Güney Kıbrıs güzergahında uçuşlar planlayan yeni hava yolu şirketleri olduğunu ekledi.
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