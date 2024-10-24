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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır, sağlık konusunda memorandum hazırlığında

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır, sağlık konusunda memorandum hazırlığında
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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın, sağlık alanında iş birliğini öngören bir memorandum imzalamak amacıyla görüşme yaptıkları bildirildi.
Haravgi gazetesi, Rum, Yunan ve Mısır Sağlık Bakanları Mihalis Damianu, Adonis Yeorgiyadis ve Khaled Abdel Ghaffar’ın dün Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldiklerini ve sağlık alanında iş birliği yapılmasını görüştüklerini yazdı.
Habere göre Damianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, sağlık alanında iş birliği öngören memorandumda ilerlemiş bir safhaya geldiklerini belirtti.
 
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