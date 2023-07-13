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Güney Kıbrıs, yolsuzluk olaylarında ilk üç içinde

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Güney Kıbrıs, yolsuzluk olaylarında ilk üç içinde
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Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği ülkeleri arasında "yolsuzluğu, sorun olarak addeden işletmeler" sırasında ilk üç sırada yer aldığı belirtildi.
Alithia gazetesi Eurobarometre’nin “işletmeler ve yolsuzluk” konulu araştırmasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ın yüzde 72’lik oranla Romanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sırada yer aldığını yazdı.
Habere göre, Güney Kıbrıs’taki işletmelerin yüzde 95’i yolsuzluğun ülkede (Güney Kıbrıs’ta) yaygın olduğunu belirtirken, yüzde 2’si ise bunu "nadir sorun" olarak nitelendirdi.
İşletmelerin yüzde 62’si en yaygın yolsuzluğun rüşvet olduğunu dile getirirken  yüzde 57’si ise kamu ihalelerinin imzalanması veya siyasetin belirlenmesi adına nüfuzu kullanmaları karşılığında siyasilerin finanse edilmesinden söz etti.
 
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