Güney Kıbrıs Yeşil Hat yüzünden Schengen Bölgesi dışında

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Güney Kıbrıs’ın Yeşil Hat gibi bir özelliğe aynı zamanda etkilere sahip başka durum türlerine sahip olduğunu ifade ederek, genişleme sırasına göre Güney Kıbrıs’ın 4’üncü sırada olduğunu dile getirti

Yeşil hattın Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımını engellediği, çünkü Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ın ayrıcalıklı Avrupa ülkeleri grubuna katılmaya ve serbest dolaşımdan faydalanmaya hazır olduğunu düşünmediği ifade edildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Yeşil Hat Yüzünden Schengen Bölgesi Dışında” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılıma aday olmayı sürdürdüğünü yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile AB İçişleri Komiseri İlva Johansson’un Komiteler Koleji tarafından onaylanmasının ardından, dün Schengen bölgesinin güçlendirilmesi ve dayanıklılığına ilişkin yeni bir strateji ortaya koyduklarını kaydeden gazete, Johansson’un Rum Haber Ajansı KİPE’nin sorusunu yanıtladığını da belirtti.

Gazeteye göre Avrupa Birliğindeki serbest dolaşım alanının güçlendirilmesiyle ilgili paketin sunumu sırasında KİPE’nin sorusunu yanıtlayan Johansson, Güney Kıbrıs’ın Schengen alanına girmek için henüz hazır olmadığını söyledi.

Johansson, ilerlemeye hazırlandıklarını, ancak Güney Kıbrıs’ın değerlendirilecek pozisyonda olmadığını ve şimdilik Schengen bölgesine girmeye hazır olduğunun düşünülmediğini dile getirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ise aynı soruya yanıtında, bu revize edilmiş stratejide kendileri için Schengen bölgesinin genişlemesinin üç ülke için öncelik teşkil ettiğini ve bu ülkelerin Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan olduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’la ilgili olarak ise, bunun farklı bir durum olduğunu dile getiren Schinas, Güney Kıbrıs’ın Yeşil Hat gibi bir özelliğe aynı zamanda etkilere sahip başka durum türlerine sahip olduğunu ifade etti.

Genişleme sırasına göre Güney Kıbrıs’ın 4’üncü sırada olduğunu dile getiren Schinas, Güney Kıbrıs’ın Schengen’e aday olduğunu belirtti.

Yukarıda ifade edilenleri yorumlaması istenen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise gazeteye yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılamadığını, çünkü Yeşil Hattın 184 kilometre olduğunu ve sınır teşkil etmemesinden ötürü bunu etkili bir şekilde kontrol edemediklerini” savundu.

Haravgi gazetesi ise “AB: Yeşil Hat Kıbrıs’ın Schengen Bölgesine Katılımı İçin Fren” başlıklı haberinde, Rum kesimindeki girişimcilerin Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımına ilişkin sürecin hızlandırılmasını istediklerini, çünkü bunun daimi ikamet izni verilmesi programının ileriye götürülmesine, buna ek olarak yurt dışından yatırımcı çekilmesine yardımcı olacağını düşündüklerini iletti.

Bu yöndeki talebin “altın pasaport” programının sonlandırılması yüzünden son aylarda daha da yoğunlaştığı kaydedildi.

Politis ise konuya ilişkin habere “Kıbrıs Schengen İçin Beklemede- Komisyon’a Göre Ülkemiz Siyasi Problem Yüzünden Schengen’e Girmeye Hazır Değil” başlığıyla yer verdi.