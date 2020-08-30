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Güney Kıbrıs yarın için kırmızı alarm verdi

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Güney Kıbrıs yarın için kırmızı alarm verdi

Hava sıcaklığının yarın daha da yükselerek, 44 derece olması bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi, yarın için hava sıcaklığının çok yüksek olacağı öngörüsüyle kırmızı uyarı yayınladı.

Rum haber kaynakları, yarın hava sıcaklığının 44 derece olmasının beklendiğini ve uyarının 13.00-17.00 saatleri geçerli olacağını duyurdu.

Uzmanlar, hava sıcaklığının 43 derece olduğu bugün için de turuncu alarm uyarısında bulunmuştu.

Hava sıcaklığının çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak havaya bağlı olarak orman yangını riski de yükseldiğinden dikkatli olunması  istendi.

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