Güney Kıbrıs, UNFICYP konusunda, BM'den aldığı güvencelere güveniyor

BM’nin Rum kesimine, UNFICYP’le ilgili BM kararlarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunulmasının söz konusu olmadığı konusunda güvenceler verdiği ileri sürüldü

Kıbrıs Rum kesiminin, adada faaliyet gösteren BM Barış Gücü (UNFICYP) konusunda, Birleşmiş Milletlerden aldığı güvencelere güvendiği öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “BM’den Güvenceler Aldı” başlıklı haberinde, BM’nin Rum kesimine, UNFICYP’le ilgili BM kararlarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunulmasının söz konusu olmadığı konusunda güvenceler verdiğini ileri sürdü.

BM tarafından yapılan bu açıklamaların, uluslararası örgütün Kıbrıs ve New York’taki temsilcilerinin, Türk tarafının KKTC’yle ayrı bir anlaşma yapılmasına dair talebini memnun edecek, fakat aynı zamanda BM kararları aleyhinde olmayacak bir formül arayışında olduklarını onayladığını öne süren gazete, haberinin devamında Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos’un açıklamalarına yer verdi.

Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetiminin UNFICYP konusunda BM kararlarını ihlal edecek bir şey olmayacağı konusunda güvenceler aldığını öne süren Pelekanos “sahte devletin, kendisini egemen bir varlık olarak ortaya koyma çabası içerisinde, meydan okumalarını ve kabul edilemez taleplerini sürdürdüğünü” iddia etti.

Birleşmiş Milletlerle anlaşmaları yalnızca tanınmış devletlerin imzaladığını, ara bölgenin de “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” izniyle kullanıldığını ileri süren Pelekanos, Rum Yönetiminin, Türk tarafının kabul edilemez taleplerini sürdürmeye teşvik edecek herhangi bir şeyi kabul etmesinin söz konusu olmadığını iddialarına ekledi.

