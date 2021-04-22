banner583
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
30 0
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
9 0
 
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
43 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
44 0
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
29 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
38 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
24 0
banner529
banner570

Güney Kıbrıs turizmi için tehlike çanları çalıyor

banner476

Güney Kıbrıs’ta son haftalarda oluşan negatif epidemiyolojik görüntünün, “Aeroflot” ve “Red Wings” şirketlerinin Mayıs ortasına kadar olan biletlerinin iptal edildiğini ve yaklaşık 150 bin rezervasyonun da iptal olduğu belirtildi

Güney Kıbrıs turizmi için tehlike çanları çalıyor
banner630

Güney Kıbrıs’ta son haftalarda oluşan negatif epidemiyolojik görüntünün, çok sayıda Rus havayolu şirketinin Güney Kıbrıs için ayarlanan biletlerinin iptal edilmesine yol açtığı bildirildi.

Politis gazetesi “Aeroflot” ve “Red Wings” şirketlerinin Mayıs ortasına kadar olan biletlerinin iptal edildiğini ve yaklaşık 150 bin rezervasyonun da iptal olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Seyahat Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Haris Haralambus’un Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Nisan ve Mayıs ayları için İsrail, İngiltere ve Rusya’dan yapılan az sayıdaki rezervasyonun da iptal edildiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Haralambus, Güney Kıbrıs’ın turuncu listede olduğunu ve örneğin İngiltere’den gelecek bir turistin, dönüşte 10 gün karantina ile 3 PCR testinin de parasını ödemek durumunda kalacağını belirtti.

Haberde, vaka sayılarının bu denli yüksek seyretmeye devam etmesinin, turizm sezonunu başlamadan bitirebileceği değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.