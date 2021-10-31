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Güney Kıbrıs "Tarladan Sofraya Stratejisi”ni benimseyecek

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Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, “Tarladan Sofraya Stratejisi”ni uygulama teyidini,  görüştüğü stratejinin mimarı AB’nin sağlık ve gıda güvenliği yetkilisi Stella Kiriakidu’ya verdi

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Güney Kıbrıs "Tarladan Sofraya Stratejisi”ni benimseyecek
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Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Anlaşma’sının bir parçası olan Mayıs 2020 tarihli “Tarladan Sofraya Stratejisi”ni benimseyeceğini ve uygulamak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.
Alithia’nın haberine göre Kadis, “Tarladan Sofraya Stratejisi”ni uygulama teyidini,  görüştüğü stratejinin mimarı AB’nin sağlık ve gıda güvenliği yetkilisi Stella Kiriakidu’ya verdi. Kiriakidu AB’de bu konuda ortak bir yaklaşım uygulanmasının çok önemli olduğuna işaret ederek “Kıbrıs’ta antibiyotik kullanımı oranı çok yüksek” uyarısında bulundu.
Güney Kıbrıs’ın adı geçen stratejiyi ve emrettiği politikaları desteklediğini ve sorun yaşadığı bazı meselelerde Komisyon ile işbirliğine de hazır olduğunu söyleyen Kadis “Bu meseleler Kıbrıs’ta antibiyotik kullanım oranının yüksek olması, tarımsal ilaçların doğru kullanımı ve hayvan refahı ile ilgilidir” ifadesini kullandı.  
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