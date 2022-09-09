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Güney Kıbrıs'tan yabancı yatırımcı çekme listesinde büyük ilerleme

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Güney Kıbrıs'tan yabancı yatırımcı çekme listesinde büyük ilerleme
Güney Kıbrıs’ın, 2021 yılı yabancı yatırımcı çekme listesinde 50 sıra birden yükselerek, büyük bir ilerleme kaydettiği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, “FDI Intelligence” tarafından 2021 yılı için yayınlanan “7. Greenfield FDI Performance Index” listesinde, Güney Kıbrıs’ın 50 sıra birden yükseldiğini ve doğrudan yatırımcı çekme sıralamasında 18’inci sıraya yerleştiğini yazdılar.
“Invest Cyprus” tarafından yapılan açıklamada, bu yükselişin Rum hükümetiyle gerçekleştirilen girişim ve çabaların bir sonucu olduğu da ifade edildi.
 
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