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Güney Kıbrıs'tan üç ülkeyle birlikte deniz tatbikatı

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Güney Kıbrıs'tan üç ülkeyle birlikte deniz tatbikatı
Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın, aralarındaki dörtlü inisiyatif çerçevesinde, “Kıbrıs’ın” batısı ve güneyindeki deniz bölgesinde planlanan ortak tatbikat başladı. “Evnomia 2-2021” kod adlı tatbikatın perşembe  gün tamamlanacağı haber verildi.
Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta çok çeşitli deniz ve hava tatbikatları yanı sıra arama-kurtarma öğelerinin de yer alacağını bildiren Rum haber kaynakları, büyük çaplı tatbikatın, dört ülkenin savunma bakanlıkları ve askeri kurmaylıkları tarafından planlandığını kaydetti.
Haberde, tatbikata dört ülkeden hava ve deniz araçlarının katılmasının beklendiği de belirtildi.
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