Güney Kıbrıs'ta yerel bir şirket, hızlı kit üretti

Rum basınından Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yerel bir şirketin, Korona virüsü 4 dakikada tespit edebilen hızlı kit ürettiğini yazdı.

Habere göre, “Embio Diagnostics” isimli bir şirket maliyeti yaklaşık 20 Euro olan ve Korona virüsü 4 dakikada tespit edebilen bir hızlı kit üretti.

Söz konusu şirket yetkilisi yaptığı açıklamada, testin antijen tespitine dayandığını ve Yunanistan’da gerçekleştirilen güvenilirlik testlerini tamamladığını belirterek testin kullanılmaya başlanması için fırsat tanınması gerektiğini ifade etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki Korona vakalarına değinerek, Limasol’da bir huzurevinde Korona virüs tespit edildiğini aktardı.

Habere göre huzurevinde kalan yüz yaşlıya yapılan testler sonucunda 14 pozitif vakaya rastlanılırken, huzurevinde kalanlar ve çalışanlara yeniden testler yapılacak.