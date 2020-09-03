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Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 1498'e ulaştı

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Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 1498'e ulaştı
Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testlerde yeni vakalar tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 2149 test sonucunda 3 yeni vaka daha tespit edildi.
Bu üç yeni vakanın bir tanesinin Kuzey'den Güney'e geçen ve Pournara Mülteci kampında kalan Suriyeli olduğu bildirilirken, diğer vakanın Çe Cumhuriyeti'nden dönen bir kişi olduğu kaydedildi. Öteki kişinin ise özel girişim sonucu yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi.
Bügünkü vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 1498'e ulaştı.  
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