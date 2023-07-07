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Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
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Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik

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Rizoelias-Larnaka Havalimanı yolu üzerinde gittiği esnada başka bir arabayla çarpışan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
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Fileleftheros gazetesi 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün kullandığı aracın, dün sabaha yakın 03.30’da, APOEL Başkanı Prodromos Petridis’in kullandığı araçla çarpıştığını yazdı.
Kaza sonrasında Kıbrıslı Türk taksi şoförünün Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını yazan gazete, taksi şoförünün, 4 şerit olan ancak yol çalışmaları nedeniyle 2 şeride düşen bahse konu yolda, Rizoelias çemberi güzergahına yöneldiği esnada geri dönmeye çalışırken, APOEL Başkanı Prodromos Petridis’in gidiş yönünü kestiğini belirtti.
Habere göre APOEL Başkanı kaza neticesinde yaralanmadı.
 
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