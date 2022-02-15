Güney Kıbrıs'ta tedbirler Pazartesiden itibaren gevşetiliyor

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüse karşı mücadele çerçevesinde alınan kısıtlayıcı tedbirlere yönelik gevşetme önerilerinin yarın Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor.

Gevşetmeler muhtemel bir geri dönüş olmaması için iki aşamada kademeli olarak yapılacak. PIK’in haberine göre; görüşülecek olan gevşetmeler arasında restoran, düğün, vaftiz töreni, sosyal etkinlikler ve ev toplanmalarında bir arada bulunabilecek maksimum kişi sayısının yükseltilmesi bulunuyor.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlerle ilgili yeni gevşemeler önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.



Bakanlar Kurulu salı günü yaptığı toplantıda, restoranlarda, gece kulüplerinde, müzik ve eğlence merkezlerinde, stadyumlarda, tiyatrolarda, sinemalarda, düğünlerde, vaftizlerde ve otellerde veya turistik konaklamalarda aşı planını tamamlamamış kişilere yönelik giriş yasağının kaldırılmasını onayladı.



Yeni karar 21 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek ve safepass ile yani 24 saatlik hızlı antijen tespit testiyle girişlere izin verilecek.



Bakanlar Kurulu ayrıca, 21 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere restoran, gece kulübü, müzik ve dans merkezlerinde, düğünlerde azami kişi sayısının artırılmasını da onayladı. Bunun yanında, 21 Şubat'tan itibaren geçerli ve 12 yaşına kadar olan çocuklar dâhil olmak üzere evlerdeki toplam kişi sayısının 10'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.



Bu arada, Bakanlık dans yasağının kaldırılmasına da karar verdi. Özel bir protokol hazırlanmasının ardından restoran, dinlenme ve eğlenme alanlarındaki azami kişi sayısı da artırılacak.



Yetkili Bakan tarafından belirtildiği gibi, 21 Şubat 2022'den itibaren, 4 yaş ve üzeri ana okul ve ilkokul öncesi öğrencileri haftada bir kez hızlı antijen tespit testine tabi tutulacak.



Ayrıca, kreş bölümleri ve merkezleri hariç olmak üzere anaokulları ve ilkokul öncesi okullarda ‘test to stay’ tedbirinin yürürlüğe girmesine karar verildi. Söz konusu tedbir kamu daireleriyle eğitim kurumlarında da uygulanacak.