banner913
banner932
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
18 0
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
22 0
 
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
129 0
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
19 0
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
17 0
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
1.3B 0
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
151 0
banner1012
banner985

Güney Kıbrıs'ta susuzluk için önlemler gündemde

banner974
Güney Kıbrıs'ta susuzluk için önlemler gündemde
banner971
Rum yönetiminin, barajlara su akışının yetersiz olması nedeniyle, susuzluk ve kuraklığın etkilerini yönetmek için senaryolar üzerinde çalıştığı bildirildi.
Fileleftheros "Sulama Suyuna Yüzde 50’ye Varan Kesinti” başlıklı haberinde özellikle kesinti yapmak zorunda kalınmaması için içme/kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle senaryolar üzerinde çalışılırken, yüzde 50 civarında kesinti yapılması planlanan tarım sektörünü zor günler beklediğini yazdı.
Gazeteye göre içme/kullanma ve sulama suyu ile ilgili nihai kararın önümüzdeki hafta alınması bekleniyor. Mart sonuna kadar barajlara önemli miktarda su akışı olursa, tarım için verilen sulama suyu miktarı artırılacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.