Güney Kıbrıs'ta su ihtiyacı için deniz suyu arıtma tesisi kurulacak

Güney Kıbrıs’ta su kıtlığının ve kuraklığın önlenmesi, çeşitli kullanımlar için su temininin karşılanması amacıyla 114 milyon Euro değerindeki 17 projenin gelişim halinde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi gelişim halindeki projelere ilişkin detaylar verirken Larnaka ile Limasol arasında bulunan Moni bölgesinde deniz suyu arıtma tesisi kurulacağını yazdı.

Gazete haberinde yeni projeler için ihalelere çıkılacağını belirtti.

