Güney Kıbrıs'ta son bir haftada Covid-19 yüzünden 4 kişi öldü, 1047 yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs’ta 17-23 Mart tarihleri arasında yapılan 57 bin 858 koronavirüs testi neticesinde 1047 yeni vaka tespit edilirken, 4 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün erkek, birinin ise kadın olduğunu yazan "Sigmalive" haber sitesi, hayatını kaybedenlerin sayısının 1345'e, toplam vaka sayısının ise 654 bin 714’e ulaştığını belirtti.

Hastanede tedavi gören 42 kişiden 2’sinin durumunun ciddi olduğu belirtilen habere göre, pozitiflik oranı ise yüzde 1,81.

