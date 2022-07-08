banner762
banner815
"Çöpünüzü atmayın, ateş yakmayın"
7 0
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
25 0
 
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
22 0
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
21 0
“Bu nasıl bir vicdan?”
“Bu nasıl bir vicdan?”
36 0
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
33 0
Kite Surfcüler Arda için buluştu
Kite Surfcüler Arda için buluştu
20 0
banner797

Güney Kıbrıs'ta rekor enflasyon

banner476

banner825
Güney Kıbrıs'ta rekor enflasyon

Güney Kıbrıs’ta enflasyon oranının aydan aya rekor kırdığı ve yüzde 10’a yaklaştığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten “Enflasyon 41 Yıl Geriye Gitti” başlığıyla yer verdiği haberinde, Mayıs ayında yüzde 9,1 olan enflasyon oranının, Haziran ayında yüzde 9,6’ya ulaştığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta 41 yıl önce (1981) enflasyon oranının yüzde 10,3’e ulaştığını ve şu an enflasyon oranının birbiri ardına rekor kırarak 41 yıl önceki bu orana yaklaştığını yazan gazete, 2021 yılının Haziran ayıyla kıyaslandığında akaryakıt ürünlerinde yüzde 46.1, elektrikte yüzde 40.1 ve tarım ürünlerinde yüzde 7.23 artış meydana geldiğini ekledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.