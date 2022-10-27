Güney Kıbrıs'ta mevduatlar son 9 yılın zirvesinde

Rum Merkez Bankası'nda Eylül ayındaki mevduatların bakiyesinin ise 2013 yılının Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 51,8 milyar Euro’ya ulaştığı bildirildi

Güney Kıbrıs bankacılık sektöründeki toplam mevduatların son dokuz yılın en yüksek seviyesinde, kredilerin miktarının ise son 5 ayın en düşük seviyesinde bulunduğu haber verildi.

Rum Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere dayanarak, yıllık gecikme oranının bu yılın Eylül ayında yüzde 0,6’ya ulaştığını, Eylül ayındaki mevduatların bakiyesinin ise 2013 yılının Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 51,8 milyar Euro’ya ulaştığını yazan Haravgi gazetesi, hane halklarının mevduatlarının 2022 yılının Eylül ayında 26,36 milyar Euro, işletmelerin mevduatlarının ise 10,34 milyar Euro’ya ulaştığını kaydetti.

Gazete, kredilerin toplamının, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana en düşük seviye olan 28,3 milyar Euro’ya gerilediğini de ekledi.

