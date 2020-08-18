banner411
banner69
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
21 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
32 0
 
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
32 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
29 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
23 0
banner460

Güney Kıbrıs'ta koronavirüse karşı yeni tedbirler

banner476

Korona virüsü salgını çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta yeni önlemlerin alınmasının gündeme geldiği, bu yönde yoğun çalışmaların yapılıyor

Güney Kıbrıs'ta koronavirüse karşı yeni tedbirler

 Rum basını, Korona virüsü salgını çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta yeni önlemlerin alınmasının gündeme geldiği, bu yönde yoğun çalışmaların yapıldığını yazdı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını çerçevesinde yeni önlemlerin önümüzdeki haftadan itibaren açıklanması ve uygulamaya konmasının beklendiği yönündeki haberleri sayfalarına taşıdı.

Gazete: “Pandemi İçin Yeni Önlemler” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu ve diğer birimlerin Korona virüs salgınının önlenmesi adına yeni önlemler alma amacıyla bugünlerde yoğun görüşmeler gerçekleştirmekte olduklarını, Bakanlar Kurulu’nun ise Cuma günü toplanarak alınacak önlemler konusunda kesin kararı vereceğini belirtti.

Haberde, yaklaşan sonbahar mevsimi ve okulların açılması planları sebebiyle yeni önlemler alınmasının gündeme geldiği belirtilirken, önlemler arasında, toplu halde biraraya gelebilecek insan sayısında kısıtlama, bar ve kulüplerin gece 01:00’da kapanması, konser/festival/panayırların iptali gibi unsurların olduğu vurgulandı.

Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak önlemlerin önümüzdeki hafta kesinleşeceği belirtildi.

Öte yandan Alithia gazetesi, dünyadaki güncel veriler ışığında Japonya, Avustralya, İspanya ve Malta’nın kategorilerinin değiştirildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a yolcu girişlerinde “A” kategorisinde bulan Japonya’nın “B” kategorisine, “B” kategorisinde bulunan Avustralya ve İspanya’nın “C” kategorisine ve “A” kategorisinde bulunan Malta’nın ise yine “C” kategorisine düşürüldüğünü aktardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.