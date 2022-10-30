banner875
banner815
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
13 0
Balığa limon sıkılır mı?
Balığa limon sıkılır mı?
15 0
 
Hal Yasası hayata geçirilmeli
Hal Yasası hayata geçirilmeli
66 0
Saatler geriye alınıyor
Saatler geriye alınıyor
21 0
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
23 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
25 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
21 0
banner878

Güney Kıbrıs'ta 5 yılda 15 bin işletme kapandı

banner476

banner825
Güney Kıbrıs'ta 5 yılda 15 bin işletme kapandı
Güney Kıbrıs’ta 5 yıl içerisinde batık kredi ve yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle binlerce işletmenin topluca kapandığı bildirildi.
Haravgi’nin Avrupa İstatistik Birimi’nin dün açıkladığı verilere dayandırdığı habere göre, dün yayımlanan veriler 2016’dan 2020’ye kadarki dönemde toplam 15 bin 42, koronavirüs pandemisinin başladığı 2020’de de 5 bin 559 gibi rekor sayıda iflas kaydedildiğini gösteriyor.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.