Güney Kıbrıs'ta 5 yılda 15 bin işletme kapandı

Güney Kıbrıs’ta 5 yıl içerisinde batık kredi ve yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle binlerce işletmenin topluca kapandığı bildirildi.

Haravgi’nin Avrupa İstatistik Birimi’nin dün açıkladığı verilere dayandırdığı habere göre, dün yayımlanan veriler 2016’dan 2020’ye kadarki dönemde toplam 15 bin 42, koronavirüs pandemisinin başladığı 2020’de de 5 bin 559 gibi rekor sayıda iflas kaydedildiğini gösteriyor.

