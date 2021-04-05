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Güney Kıbrıs'ta 3 Nisan'a kadar 161.526 aşı yapıldı

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Güney Kıbrıs'ta 3 Nisan'a kadar 161.526 aşı yapıldı
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Rum Sağlık Bakanlığı, 3 Nisan’a kadar 114.660’ı ilk doz; 46,866’sı her iki doz olmak üzere toplam 161.526 aşı yapıldığını bildirdi.
Nüfusun hassas gruplarına ait toplam 6.374 kişiye ve uzun zamandan beri yatalak olan 521 kişiye ilk doz aşıları yapılırken kapalı kurumlarda aşılar yapılmaya başlandı. Merkez Hapishanesi’nde 158 kişi ilk doz aşılarını aldılar.
Bu arada Rum Sağlık Bakanlığı, immünosupresif kullanan 1900 kişi için 5 Nisan’dan 9 Nisan’a kadar aşı randevusu için Aşı Portalı açtı.
Pfizer ve AstraZeneca aşıları için uygun 5.891 randevu bulunuyor.
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