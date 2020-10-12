Güney Kıbrıs'ta 2. en yüksek vaka sayısı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 610 test sonucunda 41 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 47'ye ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, 21 vakanın temas takibi sonucu tespit edildiğini belirtti.

Vakalardan 6’sı ise Limasol hastanesinde görev yapan stajyer hemşireler.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın vakalarda artış yaşanması dolayısıyla Limasol ve Lefkoşa Rum kesiminde 10 günlüğüne bazı önlemler alınmasına karar verdiği de kaydedildi.



Ayrıntılı olarak virüs pozitif bireyler şu şekilde ortaya çıktı: