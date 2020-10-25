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Güney Kıbrıs'ta 101 pozitif vaka daha

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Güney Kıbrıs'ta 101 pozitif vaka daha

 Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 781 test sonucunda 101 pozitif vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısı 3 bin 545 oldu.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 296 numuneden 31 vaka belirlendi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 778 numuneden 33 vaka belirlendi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 230 numuneden 9 vaka belirlendi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 223 numuneden 8 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.077 numuneden 11 vaka tespit edildi.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 72 örnekten 5 vaka belirlendi.
  • Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 95 numuneden 3 vaka tespit edildi.
  • Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 4 örnekten 1 vaka belirlendi.
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