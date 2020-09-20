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Güney Kıbrıs'ta 10 yeni vaka daha

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Güney Kıbrıs'ta 10 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 164 test sonucunda 10 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 1600’e ulaştı.
Tespit edilen yeni vakalardan 5 tanesinin pozitif vakaların temaslılarını takip sonucunda saptandığı, iki kişinin hava yoluyla gelen yolculara yapılan testlerde belirlendiği, üç lişinin ise Genel hastanelerin mikrobiyoloji bölümlerinde yapılan testlerde ortaya çıktığı açıklandı.
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