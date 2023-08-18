Güney Kıbrıs stratejik tahıl rezervini kullanmaya başlıyor

Rum Yönetiminin stratejik tahıl rezervinin yüzde 30’unu teşkil eden yaklaşık 7 bin ton mısırın kullanılmasına karar verdiği ve bunun hayvancılar için “nefes” olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığında dün toplanan Tahıl Danışma Komitesinin, 7 bin ton mısırın ay sonuna kadar serbest bırakılmasına karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, hayvancılık örgütlerinin bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını ekledi.
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