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Güney Kıbrıs stratejik tahıl rezervini kullanmaya başlıyor

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Rum Yönetimi stratejik tahıl rezervinden 7 bin ton mısırın kullanılmasına karar verdi

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Güney Kıbrıs stratejik tahıl rezervini kullanmaya başlıyor
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Rum Yönetiminin stratejik tahıl rezervinin yüzde 30’unu teşkil eden yaklaşık 7 bin ton mısırın kullanılmasına karar verdiği ve bunun hayvancılar için “nefes” olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığında dün toplanan Tahıl Danışma Komitesinin, 7 bin ton mısırın ay sonuna kadar serbest bırakılmasına karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, hayvancılık örgütlerinin bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını ekledi.
 
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