Güney Kıbrıs stratejik tahıl rezervini kullanmaya başlıyor

Rum Yönetimi stratejik tahıl rezervinden 7 bin ton mısırın kullanılmasına karar verdi

Rum Yönetiminin stratejik tahıl rezervinin yüzde 30’unu teşkil eden yaklaşık 7 bin ton mısırın kullanılmasına karar verdiği ve bunun hayvancılar için “nefes” olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığında dün toplanan Tahıl Danışma Komitesinin, 7 bin ton mısırın ay sonuna kadar serbest bırakılmasına karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, hayvancılık örgütlerinin bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını ekledi.

