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Güney Kıbrıs Ruslara hava sahasını Ağustos’ta dolaylı yoldan açıyor

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Güney Kıbrıs Ruslara hava sahasını Ağustos’ta dolaylı yoldan açıyor
AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar arasında yer alan hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasının, Rusların Güney’e gitmesini engellemediği, Belgrad, Erivan, Tel Aviv ve Tiflis üzerinden Güney Kıbrıs’a seyahatlerine devam ettiği bildirildi.
Alithia “Ruslara Hava Sahası Dolaylı Açılıyor” başlıklı haberinde Ukrayna saldırısı nedeniyle AB üyelerinin Ruslara hava sahasını kapatma yaptırımı yüzünden, yolcu trafiği olumsuz etkilenen Güney Kıbrıs’ın Ağustos ayı itibarıyla Rusya ile arasında dolaylı (aktarmalı) havayolu bağlantısı için ilk adımı atacağını yazdı.
Habere göre Rusya ile Güney Kıbrıs arasında tarifeli, ancak AB üyesi ve dolayısıyla AB yaptırımlarına taraf olmayan Ermenistan’ın Başkenti Erivan’ın ara istasyon olarak kullanılacağı aktarmalı seferler başlatılacak.
Gazete Brief isimli web sayfasında yayınlandığı üzere, “Cyprus Airways” ve “Aeroflot”  havayolları şirketlerinin ağustos ayında, Erivan ara istasyonu üzerinden gerçekleştirilecek Moskova-Larnaka ve Larnaka-Moskova uçuşlarına başlayacağı ve uçuşların ay sonuna kadar devam edeceğinin seyahat ofisleri, yetkili kurumlar ve Turizm sektörü mensuplarına bildirildiğini aktardı.
Habere göre Moskova-Erivan-Larnaka güzergahında 3- 29 Ağustos’ta haftada üç, Larnaka-Erivan-Moskova güzergahında da 5-29 Ağustos’ta haftada 5 sefer düzenlenecek. İlk bilgilere göre bilet fiyatları bebekler için 100, çocuk ve erişkin yolcular için 400 Euro olacak, yolculara 23 kilo bagaj ve 10 kilo el bagajı hakkı tanınacak.
 
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