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Güney Kıbrıs, Romanya ve Lüksemburg'u C kategorisine aldı

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Güney Kıbrıs, Romanya ve Lüksemburg'u C kategorisine aldı
21 Temmuz 2020 Salı 12:41

Güney Kıbrıs’ta dün, son 24 saatte yapılan 1565 test kapsamında yeni koronavirüs vakasına rastlanmazken, Güney Kıbrıs’a gidecek yolcularla ilgili kategorilerde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta düne kadar toplam 1038 koronavirüs vakası tespit edildiğini yazdı.

ROMANYA VE LÜKSEMBURG C KATEGORİSİNE ALINDI

Gazete, bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’a gidecek yolcularla ilgili kategorilerde değişiklik yapıldığını yazdı.

Haberde, daha önce B kategorisinde olan Romanya ile Lüksemburg’un C kategorisine alındığı belirtildi.

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