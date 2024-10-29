Güney Kıbrıs, "Ohi Günü"nü kutladı

Güney Kıbrıs, 28 Ekim 1940'ta Yunanistan'a girmek isteyen İtalyan ordusuna karşı çıkılmasının yıldönümü dolayısıyla "Ohi (Hayır) Günü"nü kutladı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan cuntasının Yunanistan’ı üs olarak kullanma talebine ve geçiş hakkı istemesine 28 Ekim 1940 tarihinde ret yanıtı verilmesinin yıldönümü olan “Ohi (Hayır) Günü” Güney Kıbrıs’ta da törenlerle kutlandı.

28 Ekim yıldönümü nedeniyle önceki gün Güney Kıbrıs’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere ve geçit törenlerine dün de devam edildi.

Rum siyasi partiler, Yunanistan’ın, İkinci Dünya Savaşı’nda, İtalya notasına ve savaşa girmesine “Ohi” (Hayır) dendiği gün olan 28 Ekim’in yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AKEL, Yunan halkının kahramanca “hayır” demesi ve Mussolini’nin faşist İtalya’sının saldırısının engellenmesini anarak 28 Ekim 1940 yılının, Yunan ve dünya tarihi sayfasında zirveyi teşkil etmeye devam ettiğini belirtti.

DİSİ ilgili açıklamasında her yıl olduğu gibi bu yılda Yunanistan’ın “hayır” demesini büyük bir gururla andıklarını belirtti. Bu tarihin önemine vurgu yapan DİSİ, 1940 yılının öğretilerini değerlendirmeleri gerektiğini belirten DİSİ, Güney Kıbrıs’ın 50 yıllık “Türk işgali ve istilasının” ardından bağımsızlık, özgürlük ve topraksal bütünlük için mücadele verdiğini savundu.

DİKO ise açıklamasında 28 Ekim’in ve Yunanistan’ın faşizmin karşısında durmasının önemini vurguladı.

Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu ise 28 Ekim mesajında, ülkenin yeniden birleşmesi, bağımsızlığı ve nihai adalete erişmesi hedefiyle barışçıl çabaları yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade etti.

Mihailidu, “Türk işgalinin” ve bunun trajik sonuçlarının 50 yıldır sürdüğünü bu nedenden dolayı da ülkenin yeniden birleşmesi, nihai adalete erişmek için barışçıl çabaların sürdürülmesi gerektiğini savundu.

28 EKİM OHİ BAYRAMI NEDİR?

28 Ekim tarihi tüm Yunanistan’da ve hatta Güney Kıbrıs ve dünya üzerinde Yunan toplulukların bulunduğu bir çok yerde OHİ Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Yunancada “Ohi” (Οχι) Hayır anlamına gelmektedir.

II. Dünya Savaşı dönemlerinde birçok devletin göz diktiği Yunanistan toprakları Nazi ülkeleri başta olmak üzere tacize uğramaktaydı. Ve o dönemde İtalyan diktatör Benito Mussolini, Yunanistan’a göz dağı vererek karşı koymadan teslim olmalarını söylemekteydi. Ülkenin gerek mali gerekse de askeri donanım olarak fazla güçlü olmaması masadaki “teslim olma” seçeneğini güçlendiriyordu.

Fakat o dönem Yunanistan’ın diktatör lideri Giannis Metaksas 28 Ekim 1940 tarihinde İtalyan Büyükelçinin kendisine ilettiği Arnavutlukta’ki İtalyan askerlerinin Yunanistan’a girmesi konusundaki ültimatomuna karşı resmi bir dille bu teklifi reddetti. Bir diğer anlamda “Hayır” demiş oldu. İşte o günden bu yana her 28 Ekim, Yunanların resmi bayramı olarak kutlanmaktadır.