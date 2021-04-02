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Güney Kıbrıs, maaş kesintilerde Avrupa'da ilk sıralarda

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Güney Kıbrıs, maaş kesintilerde Avrupa'da ilk sıralarda
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AB İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın, maaş kesintilerinde veya azaltmalarda ilk sıralarda yer aldığı belirtildi. 
Politis gazetesi, 2020 yılında aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 ülkede, saatlik işçi maliyetlerinde düşüşlerin gözlemlendiğini yazdı.
Gazete, Eurostat verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki çalışanların maaşları ve kazançlarının, AB ortalamasının yüzde 40 altında olduğunu da belirtti. 
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