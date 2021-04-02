Güney Kıbrıs, maaş kesintilerde Avrupa'da ilk sıralarda

AB İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın, maaş kesintilerinde veya azaltmalarda ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Politis gazetesi, 2020 yılında aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 ülkede, saatlik işçi maliyetlerinde düşüşlerin gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, Eurostat verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki çalışanların maaşları ve kazançlarının, AB ortalamasının yüzde 40 altında olduğunu da belirtti.