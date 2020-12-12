Güney Kıbrıs karıştı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tedbirlerine yönelik tepkiler artarak devam ediyor

SIGMA televizyon kanalının bulunduğu bina önünde, önceki akşam toplanan ve hükümetin Covid-19 tedbirlerini protesto eden bir grubun çıkardığı olaylarda 3 kişi yaralandı, bazı kişiler ise tutuklandı.Güney’deki SIGMA televizyon kanalının bulunduğu bina önünde, önceki akşam toplanan ve hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto eden bir grup Rum olay çıkardı.Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi,Protestocuların sadece protestoda bulunmakla kalmadıklarını, gelen geçen araçlara taş atarak zarara yol açtıklarını, protestocuların ayrıca polise ve gazetecilere de küfürler yağdırdığını belirtti.Gazete olay yerine gelen polis ekiplerinin binaya girilmesini önlemek, kalabalığı dağıtmak ve taş atılmasını önlemek için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldığını yazdı.Habere göre, SIGMA kanalı, olayların yaşandığı saatte haber bülteninde olayı ve saldırganları kınadı.Gazete olay neticesinde 3 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin de tutuklandığını yazdı.Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tedbirlerine yönelik tepkiler artarak devam ediyor.Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan ek tedbirlere yönelik tepkilerin devam ettiğini yazdı. Gazete, eğlence merkezi sahipleri, ticari merkezlerin (malls) yöneticileri, eğitimciler, sanatçılar, dershane sahipleri ve papazların, hükümetin dün sabahtan 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacağını açıkladığı tedbirleri protesto ettiklerini yazdı.Halkın tepkisinin, televizyon ve radyolardan yoğun bir şekilde dile getirildiğini yazan gazete ticari merkezlerde (alışveriş merkezleri) ve büyük mağazalarda, önceki gün ise yoğun kalabalıkların, kuyrukların yaşandığını, halkın “protestolar” altında noel yortusu ve yeni yıl hediyesi almaya koştuğunu belirtti.Alışveriş merkezlerinde bulunan mağazaların dünden, 31 Aralık tarihine kadar kapalı olacaklarından dolayı, kâr elde etmek için son gün promosyon düzenlediğini belirten gazete, hükümetin ise sabah itibarıyla, halkı ve özellikle etkilenen işletmeleri, alınan tedbirlerin doğruluğu konusunda ikna etmeye çalıştığını yazdı.Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde, Rum Sanatçılar Birliği’nin, Rum Meclisi’ne bir mektup göndererek, içinde bulunulan dönemin, alınan tedbirler kapsamında, sanatçılar ve kültür açısından trajik olduğundan bahsettiğini yazdı.Habere göre, sanatçılar, devletten destek talebinde de bulundu.