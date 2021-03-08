banner583
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
88 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
27 0
 
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
19 0
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
98 0
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
37 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
519 0
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
133 0
banner529
banner570

Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında Euroasıa Interconnector Memorandumu imzalandı

banner476

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın “EuroAsia İnterconnector” projesini bir adım daha ilerleterek, projedeki ortak ilgi alanlarına ilişkin memoranduma bugün imza attılar

Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında Euroasıa Interconnector Memorandumu imzalandı

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında elektrik kabloları döşenmesini ve elektrik enerjisi aktarımını düzenleyen “EuroAsia Interconnector” projesi memorandumu bugün imzalandı.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın “EuroAsia İnterconnector” projesini bir adım daha ilerleterek, projedeki ortak ilgi alanlarına ilişkin memoranduma bugün imza attıklarını duyurdu.

Haberde, memorandumun Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz tarafından Lefkoşa’nın güneyindeki Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törenle imzalandığı, törene video konferans yoluyla katılan Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas’ın ise imzasını Atina’da attığı vurgulandı.

Habere göre imza töreni sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında, söz konusu projenin, üç ülkenin enerji alanındaki iş birliğindeki önemine vurgu yapıldı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.