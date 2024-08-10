Güney Kıbrıs'ın, Rusya'ya karşı yaptırımları ihlal etti

Güney Kıbrıs’ın isminin yine Rusya’ya karşı yaptırımların ihlal edilmesinde geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Belarus’tan Milyonlar Lefkoşa’daki Ofiste Son Buldu” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde Güney Kıbrıs’taki “Dimicandum” isimli şirketin

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Rus Limanı Saint Petersburg

üzerinden içki ticaretini kolaylaştırmak amacıyla Belarus hükümeti tarafından milyonlarca euro ödeme aldığını yazdı.

Bu durumun, Belarus Araştırma Merkezi’nin (BIC), Belarus içki ihracatının Güney Kıbrıs’tan geçtiğini gösteren araştırması neticesinde ortaya çıktığını yazan gazete, bu haberin aynı zamanda kâr amacı gütmeyen bağımsız bir haber portalı olarak faaliyet gösteren “Kıbrıs Gazetecilik Araştırma Ağı” (CIReN) tarafından yayımlandığını da belirtti.

Habere göre BIC araştırması, “Belarus devlet içki tekeli Belaruskali’nin, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olan 'Dimicandum Investment Holding Ltd'”e, Saint Petersburg’tan kısa mesafeli olan bir şehre içki taşıması için para ödediğini” ortaya koyuyor.