Güney Kıbrıs'ın hazinesinde açık daha da büyüdü

Güney Kıbrıs’taki, Ocak-Mayıs 2021dönemindeki hazine açığının arttığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki Ocak-Mayıs 2021 dönemindeki hazine açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) %2,3’üne denk gelen 512,2 milyon Euro’ya ulaştığını yazdı.

Habere göre geçen yılın (2020) Ocak-Mayıs döneminde ise hazine açığı GSYH’nin yüzde 1.8’ini denk gelen 368.6 milyon Euro olarak belirlendi.

Gazete artışın, koronavirüsün etkilerinin göğüslenmesi için alınan tedbirlerle ilgili harcamalardan kaynaklandığını yazdı.