Güney Kıbrıs'ın 2021 yılı bütçesi nihayet onaylandı

Güney Kıbrıs’ta dün görüşülen 2021 bütçesi 29 oy kabul, 26 oy retle onaylandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 2021 devlet bütçesinin dün Rum Meclisi oturumunda oy çokluğuyla onaylandığını yazdı.

Gazete, DİSİ, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM milletvekillerinin lehte oy kullandıklarını; AKEL, DİKO, Çevreciler ve Anna Teologou’nun ise ret oyu verdiğini yazdı.

Gazete, 2021 yılı bütçesinin, 7 milyar 158 milyon 235 bin 905 Euro gider ve 6 milyar 480 milyon Euro gelir öngördüğünü vurguladı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bütçenin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “yeni bir krizi önledikleri için” lehte oy veren partiler ve milletvekillerine teşekkür etti.