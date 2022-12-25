Güney Kıbrıs ile Yunanistan deniz sınırlarını belirleme hedefinde

Mısır, Lübnan ve İsrail’in yeni hareketleri ile Doğu Akdeniz bölgesinde oluşan yeni olguların Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ı deniz sınırlarını belirleme gereğini gündeme getirdiği iddia edildi.

Fileleftheros “Enerji ‘Açlığından’ Jeopolitik Oyunlar” başlıklı analiz haberinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abedel Fatah El Sisi’nin tek taraflı olarak Libya ile deniz sınırlarını belirleme emirnamesi imzalaması, İsrail ile Lübnan’ın ABD’nin arabuluculuğunda deniz bölgelerini sınırlandırmasının, jeopolitik oyunu büyük ölçüde belirlediğini yazdı.

Bölge ülkeleri ve AB üyeleri ile ikili ve üçlü işbirlikleri oluşturan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, bu işbirliklerini birleştirebilecek ana bacağı oluşturabileceğine dikkat çekilen analiz-haberde, şekillenen bu sahnenin, Yunanistan’ın bugüne kadar ısrarla kaçındığı; Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın deniz bölgelerini sınırlandırma gereğini teyit etmekte olduğu öne sürüldü.

Güney Kıbrıs’ın, deniz bölgesi sınırlarını ortay hat ilkesine dayalı belirleme planlarını hazırladığı belirtilen haberde, geçmişte, Rum tarafının bu meseleyi tartışmaya açmaya çalışmasına rağmen Yunan tarafının bunu istemediği, reddetmemekle birlikte başka zamana bıraktığı, Rum tarafının da bir noktadan sonra Atina’yı zora sokmamak için konuyu gündeme getirmekten vazgeçtiği kaydedildi.

Komşu ülkelerle anlaşmalar yaparak “stratejik derinliğe sahip bir harekette bulunan” Rum tarafının aynı şeyi Yunanistan’la da yapmamasının mümkün olamayacağı görüşüne yer verildi.

